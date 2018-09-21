Путин уверен в дальнейшем развитии союзнических связей с Арменией

Москва, , 12:12 — REGNUM Нынешние отношения России и Армении носят союзнический характер. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в поздравительной телеграмме, направленной президенту Армении Армену Саркисяну и премьер-министру страны Николу Пашиняну по случаю национального праздника — Дня независимости.

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«С удовлетворением хочу отметить дружественный, союзнический характер наших отношений, а также высокий уровень связей в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и других отраслях», — говорится в заявлении главы государства.

Путин также подчеркнул, что расширение всего комплекса партнерских связей созвучно основополагающим интересам братских народов России и Армении, к тому же оно направлено на обеспечение безопасности и стабильности в регионе. Российский лидер выразил надежду на дальнейшее развитие союзнических связей. Которое будет «обеспечено совместными усилиями».

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О чем будут говорить Путин и Пашинян в Ереване

Как сообщало ИА REGNUM, в середине сентября стало известно о планируемом официальном визите президента РФ Владимира Путина в Армению. Такая договорённость была достигнута по итогам переговоров российского лидера и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Москве. Пока сроки визита не определены.

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