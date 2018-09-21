Дутерте выступил за расширение связей с Индонезией и Малайзией

Манила, , 12:09 — REGNUM Посол Индонезии на Филиппинах Гарри Сарундажанг заявил, что президент Филиппин Родриго Дутерте приветствует трехстороннее сотрудничество между Индонезией, Малайзией и Филиппинами, сообщает Breakingnews.

Предполагается, что совместные операции будут проходить для обеспечения безопасности в водах Сулавеси, Сулу и Сабах, где процветает пиратство и деятельность незаконных вооруженных групп.

«Президент Родриго Дутерте заявил, что он удовлетворен тем механизмом трехстороннего сотрудничества, который связан с совместным координированием морского патруля, предложив увеличить совместные операции», — заявил посол Индонезии.

Страны также готовы укреплять сотрудничество в сфере обмена информацией об угрозах безопасности на море и согласилось установить трехстороннюю связь в рамках «горячей линии» для улучшения координации.

Напомним, трёхстороннее сотрудничество для обеспечения безопасности было инициировано президентом Индонезии Джоко Видодо в 2016 году и вступило в силу в начале 2017 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Индонезия и Малайзия ищут подход в борьбе с терроризмом на Филиппинах