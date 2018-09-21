Пушилин подал документы для участия в выборах главы ДНР

Донецк, , 11:52 — REGNUM Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин подал документы в республиканскую Центральную избирательную комиссию (ЦИК) для участия в выборах главы ДНР, сообщает 21 сентября Донецкое агентство новостей.

«Я подал документы. Все соответствует перечню. Получил соответствующую справку», — заявил Пушилин.

Врио главы ДНР выразил надежду, что выборы пройдут честно и победу одержит тот человек, за которого больше проголосуют жители республики.

Напомним, внеочередные выборы главы Донецкой Народной Республики пройдут 11 ноября. Ранее депутаты постановили досрочно прекратить полномочия главы ДНР Александра Захарченко в связи с его гибелью и назначить временно исполняющим обязанности председателя Народного совета Дениса Пушилина.

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