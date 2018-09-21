Anadolu: в Великобритании разделяют мусульманские семьи

Лондон, , 11:44 — REGNUM Правозащитники обвинили Великобританию в преследовании мусульманских детей по обвинению в терроризме, сообщает 21 сентября Anadolu.

Обвиненные дети разделяются со своими семьями под предлогом борьбы с экстремизмом и терроризмом. Как отмечают правозащитники, аргументация правоохранительных органов в данном вопросе весьма слаба, а источники, на которые они опираются, — ненадежны.

По данным группы адвокатов, занимающихся правозащитной деятельностью, силовики Соединенного Королевства отделили от семей около 100 мусульманских детей, не имея к тому никаких оснований.

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