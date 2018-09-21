У губернатора Кузбасса появился зам по вопросам культуры, спорта и туризма

Кемерово, , 11:27 — REGNUM В структуре администрации Кузбасса кадровые изменения — и.о. заместителя губернатора по вопросам культуры, спорта и туризма назначен Михаил Бостанджогло. Как сообщили ИА REGNUM в администрации региона, новая должность замглавы Кемеровской области по вопросам культуры, спорта и туризма введена по распоряжению губернатора Сергея Цивилёва.

Назначенный на пост Михаил Бостанджогло ранее занимал должность заместителя руководителя представительства администрации региона при правительстве России.

Отмечается, что Елена Пахомова, заместитель губернатора Кемеровской области, продолжит курировать вопросы образования и науки.

По официальным данным, уроженец Ташкента 57-летний Михаил Бостанджогло трудовую деятельность начал в 1984 году в молодежном центре «ЭКО» НПО САНИИРИ. С 1995 по 2000 годы был руководителем ряда организаций в сфере туризма. Потом два года заместителем руководителя представительства комитета по курортам Краснодарского края в Москве. А затем четыре года возглавлял представительство Всероссийского детского центра «Орлёнок» в Москве, в статусе заместителя директора Центра. В 2006 года стал ректором Калужского филиала Российского государственного университета туризма и сервиса, а в 2011 году — директором Федерального центра детско-юношеского туризма и краеведения министерства образования и науки России.

В 2018 году он был назначен заместителем руководителя представительства администрации Кемеровской области при правительстве РФ.