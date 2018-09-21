Пятница, 21 Сентября 2018 года
11:54:49 МСК

Во Франции наградят шестерых ветеранов движения Харки

Политика

Шестерых ветеранов движения Харки наградят национальным орденом Почетного легиона

Париж, 21 сентября 2018, 11:25 — REGNUM  Шесть ветеранов движения Харки будут награждены орденами Почетного легиона, согласно постановлению французского правительства от 20 сентября, опубликованном 21 сентября в Journal officiel.

Харки — военнослужащие из местных алжирских формирований, принимавшие участие в сражениях на стороне Франции во время алжирской войны в 1954 — 1962 годах.

Постановление появились всего за несколько дней до национального дня движения Харки 25 сентября.

В начале сентября сообщество Харки призвало главу Франции Эммануэля Макрона предоставить им репарации, соразмерные с ущербом, нанесенным в конце алжирской войны.

Напомним, в конце алжирской войны (1954−1962 гг.) после мирных соглашений было допущено около 60 000 алжирцев, завербованных в качестве вспомогательных сил для французской армии.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Франции
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить