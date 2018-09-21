Во Франции наградят шестерых ветеранов движения Харки

Париж, , 11:25 — REGNUM Шесть ветеранов движения Харки будут награждены орденами Почетного легиона, согласно постановлению французского правительства от 20 сентября, опубликованном 21 сентября в Journal officiel.

Харки — военнослужащие из местных алжирских формирований, принимавшие участие в сражениях на стороне Франции во время алжирской войны в 1954 — 1962 годах.

Постановление появились всего за несколько дней до национального дня движения Харки 25 сентября.

В начале сентября сообщество Харки призвало главу Франции Эммануэля Макрона предоставить им репарации, соразмерные с ущербом, нанесенным в конце алжирской войны.

Напомним, в конце алжирской войны (1954−1962 гг.) после мирных соглашений было допущено около 60 000 алжирцев, завербованных в качестве вспомогательных сил для французской армии.