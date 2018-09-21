Губительная оптимизация новгородских районок возмутила Союз журналистов

Великий Новгород, , 11:18 — REGNUM Правление Новгородского областного отделения Союза журналистов России (СЖР) сегодня, 21 сентября, выступило с заявлением по поводу оптимизации в областном медиахолдинге ОГАУ «Агентство информационных коммуникаций» (ОГАУ «АИК»): речь идёт о массовых сокращениях в редакциях СМИ, входящих в холдинг; главным образом — в районных газетах.

Новгородское отделение СЖР отмечает, что районки Новгородской области и сейчас находятся в стадии выживания, а затеянная руководством холдинга «унификация» поставит их на грань ликвидации. В каждой из районок останутся только по три сотрудника, всего сокращается порядка 40 человек, уведомления о сокращениях в редакциях ожидают 1 октября 2018 года. При этом сами газеты уменьшатся до восьми полос, несмотря на то, что в ряде районов уже объявлена подписная кампания на второе полугодие, и читатели уже заплатили где-то за 12-полосные, а где-то — и за 16-полосные издания.

«Для сотрудников районок предстоящие сокращения — катастрофа. Самый больной пример: в редакции газеты «Наша жизнь» (Пестовский район) предстоит уволить шесть человек из девяти. Главным образом, женщин предпенсионного возраста, для которых аналогичной работы в районе просто нет», — говорится в заявлении Новгородского областного отделения Союза журналистов России.

Несмотря на то, что причиной оптимизации называется тяжёлое финансовое состояние холдинга, эффективность расходования его средств на районные СМИ остаётся непрозрачной, подчёркивается в тексте. Правление Новгородского областного отделения СЖР требует обнародовать отчёты о финансово-хозяйственной деятельности холдинга и обосновать необходимость оптимизации районных газет. Губернатора Новгородской области Андрея Никитина призывают не принимать скоропалительных решений и остановить процесс оптимизации до объективного выяснения её необходимости.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Агентство информационных коммуникаций» было создано в Новгородской области в 2008 году — первоначально, как издательский холдинг, объединивший районные СМИ. Сейчас в его составе — газеты 18 районов Новгородской области, кроме Боровичского, Старорусского и Валдайского. В 2015 году к холдингу присоединили «Новгородское областное телевидение». В составе холдинга также областная газета «Новгородские ведомости», радиостанция «Радио 53» и интернет-издание «53 новости». С 2017 года холдинг возглавляет Сергей Бондаренко.