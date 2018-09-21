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В Турции арестованы 85 военнослужащих

Политика

Их подозревают в связях с ФЕТО

Анкара, 21 сентября 2018, 11:19 — REGNUM  Правоохранительные органы арестовали 85 человек, подозреваемых в связях с ФЕТО, после того, как прокуратура Анкары выдала ордеры на их арест, сообщает 21 сентября Anadolu.

В общей сложности силовые структуры разыскивают 110 военнослужащих по всей стране.

ФЕТО считается в Турции террористической организацией и ее деятельность на территории государства запрещена. Ее лидер религиозный проповедник Фетхуллах Гюлен обвиняется в попытке государственного переворота.

Напомним, в июле 2016 года в Турции произошла попытка военного переворота при подавлении которого погиб 251 человек, 2 тыс. 200 человек получили ранения. Гюлен отверг обвинения в свой адрес, осудив путч.

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Попытка военного переворота в Турции
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