Оппозиция рулит: в Прикамье гордуму Чайковского возглавил либерал-демократ

Чайковский, Пермский край, , 11:11 — REGNUM В Чайковской городской думе Пермского края сегодня, 21 сентября, депутатский корпус провел первое заседание после выборов, которые прошли 9 сентября. Главным вопросом повестки стала тема избрания спикера. Как сообщил на своей странице в соцсети лидера регионального отделения ЛДПР Олег Постников, председателем гордумы стал координатор местного отделения Либерально-демократической партии Александр Русанов.

Русанова поддержали все 13 депутатов оппозиционного блока, которые после выборов представляют большинство в гордуме. За кандидата от «Единой России» директора ПАО «РусГидро"-"Воткинская ГЭС» Алексея Бякова проголосовали 12 депутатов, однако перевес был на стороне оппозиции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после единого дня голосования, по итогам подсчета голосов избирателей, единороссы оказались в меньшинстве. Из 25 мандатов 12 достались «Единой России», а 13 — оппозиции: пять — КПРФ и восемь — ЛДПР. Явка на выборах составила 28,98%.

Лидер краевого отделения ЛПР Олег Постников обратил особое внимание на то, что из 12 депутатов, прошедших в думу Чайковского по спискам «Единой России», только четыре депутата являются членами этой партии. Таким образом, только 16% депутатов представляют партию власти во вновь избранном органе.

Также Постников заявил, что принято решение о создании неформальной межфракционной группы «Патриоты Чайковского».

Читайте ранее в этом сюжете: Муниципальные выборы в Прикамье: лидеры и явка