Пятница, 21 Сентября 2018 года
11:54:09 МСК

МИД Украины уведомил РФ о непродлении действия договора о дружбе

Политика

Указ Порошенко о разрыве дружбы с Россией вступил в силу

Киев, 21 сентября 2018, 11:07 — REGNUM  Министерство иностранных дел Украины направило России уведомление о непродлении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между двумя государствами, заявил 21 сентября замглавы фракции «Блок Петра Порошенко» Алексей Гончаренко.

«Насколько я знаю, уже уведомили Россию о том, что договор не будет продлен», — цитируют слова Гончаренко украинские СМИ.

Напомним, 17 сентября 2018 года президент Украины Петр Порошенко подписал решение Совета национальной безопасности и обороны страны, которым прекратил действие договора о дружбе и сотрудничестве между Киевом и Москвой.

Читайте также: «Украина никогда не соблюдала договор о дружбе и сотрудничестве с Россией»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отношения Украины и России
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить