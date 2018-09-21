МИД Украины уведомил РФ о непродлении действия договора о дружбе

Киев, , 11:07 — REGNUM Министерство иностранных дел Украины направило России уведомление о непродлении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между двумя государствами, заявил 21 сентября замглавы фракции «Блок Петра Порошенко» Алексей Гончаренко.

«Насколько я знаю, уже уведомили Россию о том, что договор не будет продлен», — цитируют слова Гончаренко украинские СМИ.

Напомним, 17 сентября 2018 года президент Украины Петр Порошенко подписал решение Совета национальной безопасности и обороны страны, которым прекратил действие договора о дружбе и сотрудничестве между Киевом и Москвой.

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