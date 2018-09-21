Лондон: если понадобится, то мы покинем ЕС без соглашения

Лондон, , 11:11 — REGNUM Министр транспорта Великобритании Крис Грэйлинг заявил, что Соединенное Королевство покинет Евросоюз без соглашения, если Брюссель не пойдет на уступки, сообщает 21 сентября Reuters.

Разногласие между Лондоном и содружеством касается границы с Ирландией, которая после Brexit останется частью ЕС, в отличие от Северной Ирландии, являющейся частью Соединенного Королевства.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй настаивает на «жестком» размежевании, что предполагает создание преград для миграции и товаров, в том числе и для Ирландии. Брюссель требует «мягкого» Brexit.

Напомним, 29 марта 2019 года Соединенное Королевство должно покинуть Евросоюз, однако до сих пор в переговорном процессе наблюдаются сложности относительно согласования условий мирного размежевания.

Читайте ранее в этом сюжете: Bloomberg: Brexit без соглашения с ЕС приведет к катастрофе