Пятница, 21 Сентября 2018 года
11:55:38 МСК

Лондон: если понадобится, то мы покинем ЕС без соглашения

Политика

Лондон и Брюссель никак не могут договориться по границе с Ирландией

Лондон: если понадобится, то мы покинем ЕС без соглашения
Иван Шилов © ИА REGNUM
Великобритания

Лондон, 21 сентября 2018, 11:11 — REGNUM  Министр транспорта Великобритании Крис Грэйлинг заявил, что Соединенное Королевство покинет Евросоюз без соглашения, если Брюссель не пойдет на уступки, сообщает 21 сентября Reuters.

Разногласие между Лондоном и содружеством касается границы с Ирландией, которая после Brexit останется частью ЕС, в отличие от Северной Ирландии, являющейся частью Соединенного Королевства.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй настаивает на «жестком» размежевании, что предполагает создание преград для миграции и товаров, в том числе и для Ирландии. Брюссель требует «мягкого» Brexit.

Напомним, 29 марта 2019 года Соединенное Королевство должно покинуть Евросоюз, однако до сих пор в переговорном процессе наблюдаются сложности относительно согласования условий мирного размежевания.

Читайте ранее в этом сюжете: Bloomberg: Brexit без соглашения с ЕС приведет к катастрофе

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Выход Великобритании из Евросоюза
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить