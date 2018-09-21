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Усс вступил в должность губернатора Красноярского края

Политика

Инаугурация прошла в Большом концертном зале краевой филармонии

Усс вступил в должность губернатора Красноярского края
Иллюстрация: Sobranie.info
Александр Усс

Красноярск, 21 сентября 2018, 10:59 — REGNUM  В Красноярске сегодня, 21 сентября, состоялась торжественная церемония вступления Александра Усса в должность губернатора Красноярского края. Как сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве, на инаугурации, которая прошла в Большом концертном зале краевой филармонии, присутствовали более тысячи гостей.

Председатель крайизбиркома Алексей Подушкин озвучил решение о признании Усса избранным на должность губернатора по результатам выборов, состоявшихся 9 сентября. Затем Александр Усс принёс присягу. И с этого момента он официально вступил в должность губернатора края.

Губернатора поздравил сибирский полпред Сергей Меняйло. Он подчеркнул, что Красноярский край — это один из самых экономически развитых субъектов страны.

«Это накладывает на вас очень большую ответственность, но я уверен, что ваш опыт позволит консолидировать все прогрессивные политические силы, институты гражданского общества для работы на благо жителей Красноярского края, на благо нашей великой Родины», — сказал Меняйло, обращаясь к Уссу.

В свою очередь, Усс поблагодарил президента РФ Владимира Путина за принятое в сентябре 2017 года решение о назначении его на должность главы региона. Также он сказал слова благодарности красноярцам.

«Я на этой земле родился. Я — красноярец. Это многое для меня объясняет и очень ко многому обязывает», — заявил губернатор.

Торжественная церемония завершилась выносом Государственного флага РФ и флага Красноярского края.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, выборы губернатора Красноярского края состоялись 9 сентября 2018 года. Александр Усс, руководивший регионом в статусе врио с сентября 2017 года, одержал победу, получив 60,19% голосов избирателей при явке 28,94%.

Читайте ранее в этом сюжете: Усс принял участие во встрече Путина с избранными главами регионов

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Выборы губернатора Красноярского края в 2018 году
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