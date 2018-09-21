Комитет Госдумы по труду 24 сентября обсудит повышение пенсионного возраста

Москва, , 10:57 — REGNUM Комитет Госдумы по труду на заседании 24 сентября обсудит проект законопроекта о пенсионной реформе ко второму чтению. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 сентября сообщили в аппарате комитета.

Планируется, что в заседании комитета примут участие вице-премьер Ольга Голодец и глава Минтруда Максим Топилин.

Законопроектом, принятым Госдумой в первом чтении в июле, предлагается внести в отдельные законодательные акты Российской Федерации ряд изменений, направленных на повышение возраста выхода на страховую пенсию по старости, на социальную пенсию по старости, а также отдельных возрастных границ, достижение которых является условием для возникновения права на пенсионное обеспечение у льготных категорий граждан. Необходимость предлагаемых изменений обосновывается складывающейся демографической ситуацией.

Инициатива правительстве вызвала широкий общественный резонанс, в России прошли митинги, где граждане выступили против повышения пенсионного возраста с 55 лет до 63 для женщин и с 60 до 63 для мужчин.

Президент РФ Владимир Путин в своем видеообращении предложил ряд поправок. В частности, он считает, что пенсионный возраст для мужчин следует повысить на три года — с 60 до 63 лет.

Всего, говорил ранее глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов (ЛДПР), в Госдуму поступило порядка 150 поправок, причем регионы своих предложений не представили.

Предполагается, что второе чтение правительственного законопроекта состоится в Госдуме 26 сентября.