50 млн рублей на имидж: Власти Подмосковья будут искать недовольных

Красногорск, , 11:10 — REGNUM Почти 50 млн рублей правительство Московской области собирается потратить на покупку программного обеспечения, позволяющего отслеживать социальные сети. Заявка на проведение конкурса размещена на сайте госзакупок.

Система должна выявлять реакцию на «ключевые информационные поводы и сообщения, связанные с деятельностью и политикой региональных властей» и «на события в муниципальных образованиях Московской области».

В техническом задании указаны площадки, которые интересуют подмосковные власти — это «Вконтакте», Facebook, «Одноклассники», Google+, Twitter, Instagram, а также видеохостинг YouTube и мессенджер Telegram. При этом определяться должна и тональность сообщений — позитивная, негативна или нейтральная.

Заказчиком выступает ГУ по информационной политике Московской области. Общая сумма госконтракта должна составить 49 728 333 рублей, из которых почти полмиллиона пойдут на установку ПО, остальное на сам продукт.

Видимо не зря губернатор Подмосковья Андрей Воробьев озаботился имиджем, не жалея внушительную сумму бюджетных денег. Уже давно и не на региональном, а на федеральном уровне обсуждаются мусорные скандалы в Московской области. Свалки в Балашихе (вспомним жалобы президенту Владимиру Путину), а затем в Волоколамске и Коломне, привлекли широкое внимание общественности, СМИ, влиятельных лиц, а власти области ощутили на себе ушаты критики.

Читайте также: Путин потребовал закрыть свалку в Балашихе

А также: Жители Волоколамска протестуют против свалки: в ход идут яйца и кулаки

И ещё: Власти Подмосковья приступят к рекультивации полигона Воловичи

Также неприятности доставили недавние губернаторские и муниципальные выборы, которые прошли в Подмосковье. По их итогам Воробьев хотя и прошел на новый срок, но заметно утратил доверие избирателей по сравнению с предыдущим голосованием. Еще хуже ситуация на местах, где власти порой полностью отказывали в поддержке и на первые роли выходили оппозиционные кандидаты. Так, в том же Волоколамске глава региона набрал чуть больше 20% голосов, с треском уступив кандидату от КПРФ.

Читайте подробнее: Проигрыш Воробьёва: на выборах губернатора не поддержал Волоколамский район

«Свалочно-административные» выборы: что помогло Воробьёву победить?