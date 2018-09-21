ЧВК из США сотрудничает с курдскими вооруженными отрядами в Сирии

Дамаск, , 10:55 — REGNUM Турецкое агентство Анадолу провело расследование по факту сотрудничества частной охранной фирмы из США с курдскими вооруженными отрядами Народных защитников (YPG).

Речь идет об американской частной охранной компании Castle International. Исходя из информации на сайте компании, она расположена в городе Скотсдейл, штат Аризона, США.

Виды деятельности Castle International: частная охранная деятельность, эвакуация раненых и выполнение специальных задач в зонах боевых действий, проведение поисковых операций для спасения отдельных лиц. Компания также по желанию заказчика готовит пехотинцев, проводит спасательные операции по выводу бойцов из-за линии фронта с территории, занятой противником.

Основную часть персонала компании составляют бывшие военнослужащие, которые проходили службу в зонах боевых действий.

Castle International описывает себя как компанию, которая известна в мире, осуществляет свою деятельность на Ближнем Востоке, в Северной Африке, Ираке и Сирии.

Анадолу указывает, что есть большое количество свидетельств о сотрудничестве Castle International с курдскими отрядами Народных защитников (YPG). Это и публикации на сайте самой компании, и в социальных сетях. На фотографиях сотрудники компании носят на одежде опознавательные знаки YPG.

Кроме того, на сайте Castle International есть даже обращение YPG с просьбой заключить долгосрочный договор, согласно которому компания будет оказывать курдским отрядам услуги по боевому медицинскому обеспечению и услуги по логистике.

Турецкое новостное агентство обвиняет американскую частную охранную компанию в сотрудничестве с террористической организацией YPG. Турция считает курдские отряды Народных защитников (YPG) сирийским ответвлением Рабочей партии Курдистана (PKK) и относит их к террористическим организациям.

Российские военные эксперты считают, что оплату за свою работу частная военная компания Castle International получает не от курдов, а от министерства обороны США из бюджета на операции в Сирии.

Кстати, вице-президент США Майк Пенс поддерживает тесные связи с Эриком Принсом, основателем американской частной военной компании Blackwater. Данная компания сейчас носит название Academi, является самой крупной частной военной компанией мира.