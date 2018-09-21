Меры поддержки санкционных производителей обнародуют в России

Москва, , 10:52 — REGNUM Предложение Минпромторга о преференциях при госзакупках «Русским машинам», попавшим в санкционный список США, не поддерживает Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Об этом сообщил начальник управления контроля размещения госзаказа ФАС Артем Лобов в интервью РИА Новости.

«Его принятие (документа) в действующей редакции несет риски монополизации рынков и закрытия других производств в стране», — сказал он.

Лобов также отметил, что указанные в проекте изменения могут привести на торгах к сговору участников.

По его словам, ведомство в ближайшее время планирует обнародовать меры поддержки санкционных производителей.

20 сентября 20 178 г. Минпромторг опубликовал проект, согласно которому «Русские машины», попавшие в апреле в санкционный список США, могут получить преференции при государственных закупках автотехники.

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