Климкин прокомментировал выдачу гражданам Украины венгерских паспортов

Киев, , 10:44 — REGNUM Ситуация с выдачей венгерских паспортов украинским гражданам не будет оставлена без внимания киевскими властями. Об этом глава МИД Украины Павел Климкин написал в своем Twitter.

«Похоже, кое-кто на Украине и за границей меня не расслышал. Проблема на скандальном видео консульства (Венгрии — прим. ИА REGNUM ) в Берегово не только в выдаче гражданства, но и в призыве скрыть этот факт от украинских властей», — написал дипломат.

По его словам, украинская власть в ответ на произошедшее «оставляет за собой право действовать». Напомним, ранее в интернете было опубликовано видео, на котором венгерский консул в Берегово выдает украинским гражданам венгерские паспорта.

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Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября глава МИД Венгрии Петер Сийярто подчеркнул, что правительство его страны осуждает попытки Украины запугать венгров Закарпатья.

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