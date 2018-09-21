США окажут Монголии безвозмездную помощь на 350 млн долларов

Вашингтон, , 10:44 — REGNUM Премьер-министр Монголии Ухнаагийн Хурэлсух совершает официальный визит в США по приглашению Белого дома. В ходе визита премьер-министр встретился с руководством США по вопросам нынешнего состояния монголо-американских отношений и сотрудничества. По итогам встречи стороны сделали совместное заявление о расширенном комплексном партнёрстве.

Также стороны подписали декларацию по подтверждению Договора об оказании безвозмездной помощи со стороны правительства США. В четверг, 20 сентября, премьер-министр Монголии Ухнаагийн Хурэлсух и государственный секретарь США Майк Помпео подписали договор об оказании безвозмездной помощи в сумме 350 млн долларов, которую выделяет фонд «Вызовы тысячелетия», сообщает пресс-служба правительства Монголии.

По данным пресс-службы, средства помощи будут расходоваться на улучшение водоснабжения города Улан-Батора.

Премьер-министр отметил, что заключенный компактный договор имеет особо важное значение для улучшения водоснабжения, которое является одной из самых актуальных проблем Улан-Батора. Он также выразил благодарность правительству и народу США. В свою очередь американская сторона подчеркнула, что помощь, которая выдается в рамках фонда «Вызовы тысячелетия», является выражением поддержки Монголии в деле инвестирования в хорошее управление, экономическую свободу и народ.

По данным монгольской рабочей группы по заключению компактного договора, в рамках соглашения страна планирует реализовать программу, в ходе которой будет построена новая скважина, будут сделаны глубинные колодцы и построен завод по переработке воды, поступающей из нового центрального очистного сооружения Улан-Батора.