Ивановскую областную думу может возглавить женщина

Иваново, , 10:39 — REGNUM Впервые в истории Ивановской областной думы ее председателем может стать женщина — наиболее вероятным кандидатом на этот пост в регионе называют избранную от «Единой России» Марину Дмитриеву.

По данным ivanovonews, аргументами в пользу Дмитриевой стали не только профессиональные качества и безупречная репутация, но и личностные преимущества женщины-политика: сдержанность и гибкость.

Отметим, что, по информации областной избирательной комиссии, первое заседание Ивановской облдумы нового созыва назначено на 21 сентября, в 16:00. На 11:00 запланировано проведение партийной конференции регионального отделения партии «Единая Россия», по итогам которой будут даны рекомендации по избранию председателя новой Ивановской областной Думы, а также сенатора от Ивановской области.

Согласно окончательному списку депутатов Ивановской облдумы седьмого созыва, зарегистрированному облизбиркомом, мандаты получили 26 депутатов. В Ивановскую областную Думу седьмого созыва избрано 26 депутатов, из них 13 — по единому избирательному округу и 13 — по одномандатным избирательным округам. По спискам от «Единой России» в думу избраны пять депутатов: Виктор Смирнов (спикер парламента предыдущего созыва), председатель региональной Общественной палаты Марина Дмитриева, Анна Малышкина, экс-губернатор Ивановской области Павел Коньков, Михаил Кизеев. По списку КПРФ мандаты получили также пять депутатов, еще два мандата у ЛДПР и один — у «Справедливой России». Всего же, с учетом депутатов-одномандатников, расклад по партиям следующий: 15 депутатов в думе представляют «Единую Россию», семь — КПРФ, двое — «СР» и двое — ЛДПР.

Как сообщало ИА REGNUM, о большой роли женщин в различных отраслях деятельности накануне, 20 сентября, в рамках Второго евразийского женского форума в Санкт-Петербурге заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства, в частности, призвал устранить стереотипы и карьерные ограничения по отношению к людям разных полов.