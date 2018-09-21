Мэр Москвы реорганизовал два столичных департамента

Москва, , 10:21 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановления о реорганизации двух столичных департаментов, соответствующие документы опубликованы на сайте администрации города.

Так, департамент науки, промышленной политики и предпринимательства переименован в департамент инвестиционной и промышленной политики.

На базе столичного департамента спорта и туризма созданы два самостоятельных ведомства — комитет по туризму Москвы и городской департамент спорта.

Соответствующие изменения проводятся в целях совершенствования структуры органов исполнительной власти и оптимизации функционирования отдельных государственных учреждений.

Как сообщало ИА REGNUM, после вступления в должность главы столицы Сергей Собянин приступил к формированию администрации. Так, 19 сентября он произвёл ряд кадровых назначений на должности своих помощников.

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