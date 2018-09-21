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Названа причина ухода из жизни президента Вьетнама

Политика

Политический деятель умер в военном госпитале вьетнамской столицы

Ханой, 21 сентября 2018, 09:58 — REGNUM  Причиной смерти президента Социалистической республики Вьетнам Чан Дай Куанга стала «серьезная болезнь». Об этом со ссылкой на сообщение Совета служб здравоохранения для высших должностных лиц государства пишет издание Vietnam Plus.

Отмечается, что глава государства и член Политбюро ЦК Коммунистической партии Вьетнама Чан Дай Куанг скончался утром в пятницу, 21 сентября. Политический деятель умер в военном госпитале вьетнамской столицы — Ханоя.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее свои соболезнования в связи со кончиной президента республики Чан Дай Куанга выразило посольство России во Вьетнаме.

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