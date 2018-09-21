Washington Post: Китай лишь начинает вмешиваться в выборы в США

Вашингтон, , 09:54 — REGNUM Пока администрация президента США Дональда Трампа открыто обвиняет Китай в попытках оказать влияние на грядущие в ноябре промежуточные выборы, в частных разговорах официальные лица указывают на то, что этим угроза не ограничивается, поэтому необходимо принимать активные шаги для того, чтобы обезопасить американскую демократию, пишет Джош Роджин в статье для американского издания The Washington Post.

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По мере обострения торговой войны между Вашингтоном и Пекином Китай использует экономические рычаги для оказания давления на политическую систему США. Среди уже применяемых инструментов можно такие назвать такие, как давление на компании США, которые пытаются вести бизнес с Китаем, и создание сложностей для американских экспортеров, особенно в тех регионах, где проживает политическая база президента Трампа.

Трамп, принимая это давление на свой счет, написал недавно в Twitter, что Китай «активно пытается повлиять и изменить исход наших выборов, нападая на наших фермеров, владельцев ранчо и занятых в промышленности рабочих из-за их лояльности ко мне». Глава Белого дома пригрозил возмездием, сущность которого он не стал излагать, и пошел на обострение торгового спора с КНР, объявив о введении дополнительных пошлин на китайские товары общей стоимостью $200 млрд.

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В то время как у всех на глазах бушет торговая война, за кулисами власти США готовятся к тому, что китайское правительство решит использовать сеть своего влияния внутри США, которую она строила годами, в качестве оружия. Хотя Пекин еще не применял таких же «активных мер» для вмешательство в выборы, как Россия, для этого у него имеются все средства.

«Мы наблюдали огромный объем подготовительной работы со стороны КНР, и мы понимаем, в чем состоит область возможностей», — отметил в интервью с автором официальный представитель администрации.

«Наша позиция теперь состоит в том, чтобы информировать людей об существующей опасности. Действия КНР направлены на то, чтобы повлиять на наши демократические процессы», — добавил он.

Китайское правительство отрицает любые обвинения в политическом вмешательстве за границей и, как правило, называет их антикитайским мышлением «холодной войны».

Автор подчеркивает, что Китай оказывает свое влияние не только с помощью экономических средств, он ткже применяет «пропаганду посредством манипуляций со СМИ». В связи с этим Департамент юстиции приказал двум китайским государственным СМИ, действующим в Вашингтоне, зарегистрироваться в качестве иностранных агентов. Такя же судьба постигла ранее российские государственные СМИ после того, как разведывательное сообщество США сообщило, что Москва использовала их в своей интервенции 2016 года.

Наконец, Пекин вмешивается в американскую политику посредство кооптации американских элит, заставляя их продвигать идеи Коммунистической партии Китая. После прихода к власти Си Цзиньпина Пекин стал осуществлять активную стратегию «единой работы», суть которой в «мобилизации друзей партии» — этнических китайцев и их общин, проживающих за пределами Китая, — «для удара по врагам партии».

Напомним, как сообщают американские СМИ, ожидающиеся в ноябре нынешнего года промежуточные выборы в Конгресс станут самыми затратными в истории проведения данного голосования в США. В частности, одна только телевизионная агитация кандидатов в законодательный орган обойдется более чем в $1 млрд.