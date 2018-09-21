СМИ узнали о возрождении «божественной» артиллерии в РФ

Вашингтон, , 09:50 — REGNUM Модернизация «божественной» артиллерии, которая способна стрелять в том числе и ядерными боеприпасами, началась в Российской Федерации. Об этом пишет The National Interest, ссылаясь на Агентство иностранных военных исследований армии США.

В материале издания под заголовком «Большие пушки снова здесь» говорится, что речь идет о гаубице 2С7 «Пион» и миномете 2С4 «Тюльпан».

Издание отмечает, что ранее столь тяжелая артиллерия стояла на вооружении СССР. По мнению авторов материала, если бы «холодная война стала горячей», то страны Североатлантического альянса получили бы «горький опыт».

По мнению экспертов, Россия, отправившая после окончания холодный войны все «Тюльпаны» и «Пионы» на склад, намерена адаптировать «божественную» артиллерию к современным вызовам.

Ответить на вопрос, почем Россия решила модернизировать «старое оружие», аналитики не смогли.

Напомним, ранее ресурс The Drive сообщил, что Агентство передовых оборонных исследований МО США DARPA анонсировало проект по защите от гиперзвукового оружия Glide Breaker.

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