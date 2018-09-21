Скончался десятый президент Вьетнама Чан Дай Куанг: биография

Ханой, , 09:48 — REGNUM Во Вьетнаме безвременно ушёл из жизни Чан Дай Куанг. С 2016 года он занимал пост десятого президента страны. Глава государства скончался сегодня, 21 сентября, в больнице от тяжелого заболевания. Несмотря на все усилия медиков как местных, как и иностранных сохранить его жизнь не удалось. Чан Дай Куанг был 61 год.

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Чан Дай Куанг родился в 1956 году. В 1970-е годы в течение трёх лет обучался в школе народной полиции и школе иностранных языков при МВД Вьетнама. Затем являлся сотрудником, позднее заместителем начальника департамента политической защиты при МВД страны. А уже в июне 1987 года занял пост начальника департамента кадров и начальник отдела гражданской службы II департамента политической защиты при МВД.

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С 1990 по 2000 год работал в органах внутренних дел и собственной безопасности. С 2006 года в разное время являлся членом ЦК партии, членом Центрального Народного Комитета по общественной безопасности, членом Политбюро, Совета национальной обороны и безопасности, делегатом партии в правительстве, занимал пост министра общественной безопасности.

В 2012 году ему было присвоено звание генерала. В возрасте 60 лет Чан Дай Куанг возглавил Вьетнам и стал десятым президентом страны.