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Посольство РФ выразило соболезнования в связи со смертью лидера Вьетнама

Политика

61-летний политический деятель боролся с тяжелым заболеванием

Посольство РФ выразило соболезнования в связи со смертью лидера Вьетнама
Траурная свеча

Ханой, 21 сентября 2018, 09:42 — REGNUM  Посольство России во Вьетнаме выразило соболезнования в связи со кончиной президента республики Чан Дай Куанга. Об этом пресс-служба дипломатического представительства написала 21 сентября в официальном Twitter.

«Выражаем глубочайшие соболезнования в связи со смертью президента Социалистической Республики Вьетнам товарища Чан Дай Куанга», — говорится в сообщении российской дипмиссии.

https://twitter.com/RusEmbVietnam/status/1043014984769261568

Ранее сообщалось, что Чан Дай Куанг, возглавивший Вьетнам в 2016 году, умер утром 21 сентября в военном госпитале Ханоя. 61-летний политический деятель боролся с тяжелым заболеванием.

Напомним, Чан Дай Куанг с 2011 года являлся членом Политбюро ЦК Коммунистической партии Вьетнама и министром общественной безопасности. В 2016 году он был избран президентом республики.

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