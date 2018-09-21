Посольство РФ выразило соболезнования в связи со смертью лидера Вьетнама

Ханой, , 09:42 — REGNUM Посольство России во Вьетнаме выразило соболезнования в связи со кончиной президента республики Чан Дай Куанга. Об этом пресс-служба дипломатического представительства написала 21 сентября в официальном Twitter.

«Выражаем глубочайшие соболезнования в связи со смертью президента Социалистической Республики Вьетнам товарища Чан Дай Куанга», — говорится в сообщении российской дипмиссии.

https://twitter.com/RusEmbVietnam/status/1043014984769261568

Ранее сообщалось, что Чан Дай Куанг, возглавивший Вьетнам в 2016 году, умер утром 21 сентября в военном госпитале Ханоя. 61-летний политический деятель боролся с тяжелым заболеванием.

Напомним, Чан Дай Куанг с 2011 года являлся членом Политбюро ЦК Коммунистической партии Вьетнама и министром общественной безопасности. В 2016 году он был избран президентом республики.