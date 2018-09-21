Ряд стран ЕС раскритиковал решение Израиля снести поселение Хан аль-Ахмар

Иерусалим, , 09:39 — REGNUM Восемь стран Европейского союза высказались против сноса Израилем палестинских поселений на оккупированных территориях Западного берега реки Иордан, сообщает 21 сентября Anadolu.

В первую очередь речь шла о бедуинском поселения Хан аль-Ахмар, борьба за сохранение которого стала достоянием СМИ и получила большое освещение. Жители поселения, если его разрушат, будут просто изгнаны на улицу.

Среди государств, выступивших против сноса поселений, были Франция, Нидерланды, Польша, Швеция, Соединенное Королевство, Бельгия, Германия и Италия.

Напомним, отношения между Израилем и Палестиной продолжают оставаться напряженными. Помимо строительства поселений на оккупированных территориях, еврейское государство проводит регулярные аресты палестинцев, активно протестующих против действий Тель-Авива.

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