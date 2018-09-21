Порошенко будет судиться с ВВС за «удар по достоинству и репутации»

Лондон, , 09:22 — REGNUM Президент Украины Пётр Порошенко обвинил британскую телерадиокомпанию «Би-би-си» в публикации недостоверной информации, которая наносит ущерб репутации украинского лидера и обратился в судебную инстанцию. Соответствующий иск адвокаты Порошенко подали в Высокий суд Англии, сообщает газета The Telegraph.

Поводом для судебной тяжбы стал материал ВВС о «купленной» встрече президента Украины с американским лидером Дональдом Трампом, за которую украинская сторона заплатила за не менее $400 тыс. При этом правозащитники утверждают, что подобные обвинения особенно «бьют по репутации» Порошенко, потому что он активно участвует в продвижении антикоррупционных мер на Украине.

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«У «Би-би-си» не было никаких доказательств оплаты или тайных переговоров, тем не менее эти серьезные и разрушительные обвинения были опубликованы», — — говорится в тексте искового заявление, который цитирует издание.

Несмотря на это, ВВС, по словам юристов Порошенко, отказалась публиковать исправления к материалу и извинения. Материал до сих пор находится в свободном доступе на сайте компании.

В иске также говорится, что жалоба Порошенко была рассмотрена «в пренебрежительном и высокомерном порядке».

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Как сообщало ИА REGNUM, весной 2018 года британская телерадиокомпания BBC опубликовала расследование, согласно которой личный адвокат главы белого дома Майкл Коэн получил сумму от 400 до 600 тысяч долларов за организацию встречи между президентами США и Украины в 2017 году. Сам Коэн данную информацию опроверг. Позднее, в июне 2017 года, бывший сотрудник украинского посольства в США Андрей Телиженко заявил, что шестиминутная встреча украинского лидера с главой Белого дома была проплачена, а не организована Коэном. Деньги были заплачены через официальную американскую лоббистскую структуру. Компания BGR получила $400 тыс.

Напомним, скандальная встреча Петра Порошенко и Дональда Трампа состоялась во второй половине июня 2017 года. Президент Украины назвал её «полноценной и детальной». Порошенко особенно подчеркнул, что ему удалось встретиться с Трампом раньше, чем президенту России Владимиру Путину.

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