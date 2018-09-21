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Facebook не будет помогать Трампу на выборах 2020 года

Политика

В соцсети заявили, что не отказываются от оказания базовой поддержки штаба Трампа по техническим вопросам

Вашингтон, 21 сентября 2018, 09:18 — REGNUM  Администрация социальной сети Facebook на предстоящих в 2020 году президентских выборах в США будет оказывать меньшую поддержку действующему главе Белого дома Дональду Трампу. Об этом сообщает 21 сентября агентство Bloomberg.

В администрации соцсети отметили, что не отказываются от оказания базовой поддержки штаба Трампа по техническим вопросам, однако столь же часто посещать его штаб, как это было в 2016 году, сотрудники Facebook не намерены. Также они не будут оказывать Трампу «стратегическую помощь» в ходе грядущей президентской кампании.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 августа Дональд Трамп после обвинения Google в подтасовке результатов поисковых запросов о нём обратился к интернет-компаниям Google, Twitter и Facebook с призывом проявлять осторожность в своей работе.

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Деятельность президента США Дональда Трампа
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