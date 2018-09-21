Военные Йемена продолжат борьбу за «Ходейду» до победного конца

Сана, , 09:05 — REGNUM Военные Йемене, поддерживаемые арабской коалицией, заявили, что продолжат борьбу за стратегически важный порт «Ходейда» до полной победы, сообщает 21 сентября AL Jazeera.

Наступление на Ходейду вновь началось в сентябре 2018 года, после того, как хуситы отвергли переговоры с военными, которым помогают интервенты во главе с Саудовской Аравией.

Действия арабской коалиции, по данным ООН, поставили город на грань гуманитарной катастрофы: если военные действия здесь продолжатся, то Йемен рискует лишиться целого поколения детей, страдающих от голода и хаоса войны.

Напомним, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вторглась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия.

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