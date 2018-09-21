Вашингтон расширил санкционный список против России

Вашингтон, , 08:54 — REGNUM Вашингтон обнародовал новый санкционный список в отношении предприятий и граждан РФ. Об этом журналистам сообщил высокопоставленный чиновник администрации Белого дома.

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Госдеп: Россия вряд ли пойдет на условия США по санкциям

Исполнительный указ, которым уполномочил госдепартамент США принять определённые санкции, президент страны Дональд Трамп подписал накануне, 20 сентября.

«Госсекретарь США предпринял две меры: во-первых, он добавил 33 физических лица в список граждан особых категорий и запрещённых лиц, которые действуют от лица российского оборонного или разведывательного секторов», — отметил чиновник.

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В чёрный список попали «Оборонлогистика», Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Гагарина, производящий самолеты «Сухой», а также ЧВК Вагнера.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября президент США Дональд Трамп подписал указ, ужесточающий режим исполнения санкций против России. ограничительные меры предполагают запрет на въезд в Соединённые Штаты и заморозку активов лиц, связанных с российскими властями, а также запрет для граждан США на любые финансовые операции с данными лицами. Конкретные физические и юридические лица, подпадающие под действие этих законов, определяются государственным секретарём и министром финансов США.

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