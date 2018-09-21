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Аргентинский депутат обратилась к Путину за защитой

Политика

Ей удалось передать главе российского государства документ, в котором говорится о деградации судебной системы Аргентины

Санкт-Петербург, 21 сентября 2018, 08:52 — REGNUM  В ходе Второго евразийского женского форума в Санкт-Петербурге к президенту России Владимиру Путину обратилась за помощью аргентинский депутат Майра Мендоса. Об этом парламентарий написала 20 сентября в своем Facebook.

По словам Мендосы, помощь российского лидера ей и экс-президенту Аргентины Кристине Фернандес де Киршнер требуется из-за судебного преследования на родине. Аргентинский депутат отметила, что ей удалось передать Владимиру Путину документ, в котором говорится о деградации судебной системы Аргентины, и об «использовании юридических механизмов в отношении политических оппонентов».

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Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября Владимир Путин приветствовал участников и гостей Второго евразийского женского форума и подчеркнул, что Россия вносит существенный вклад в обсуждение стратегии действий, направленных на повышение роли женщины в решении глобальных проблем.

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Внешняя политика России
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