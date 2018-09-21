Лидер «Хезболлы»: у нас появились высокоточные ракеты

Бейрут, , 08:55 — REGNUM Лидер ливанской «Хезболлы» Хасан Насралла заявил о том, что его движение обладает новыми высокоточными ракетами, сообщает 21 сентября Al Jazeera.

Данное заявление было сделано во время выступления Насраллы по телевидению, в котором он подчеркнул, что Израилю не удалось воспрепятствовать данному факту, несмотря на серьезные усилия.

Напомним, «Хезболла» считается Израилем террористической организацией, ВВС еврейского государства регулярно проводят атаки на позиции группировки в Сирии, а также наносят удары по иранским конвоям, доставляющим ей вооружение.

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