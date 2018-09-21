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Министр здравоохранения Прикамья ушёл в отставку

Политика

Глава минздрава Дмитрий Матвеев подал рапорт на увольнение с формулировкой «по собственному желанию»

Пермь, 21 сентября 2018, 08:37 — REGNUM  В Пермском крае кадровые изменения в правительстве. Уволился министр здравоохранения Дмитрий Матвеев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 21 сентября в краевом ведомстве.

Дмитрий Матвеев подал заявление с формулировкой «по собственному желанию». Губернатор уже его завизировал.

По словам Матвеева, ему предложили работу в другом регионе. По данным информресурсов, пермский министр возглавит минздрав Московской области. Исполнять обязанности министра здравоохранения Пермского края будет первый заместитель министра Шамиль Биктаев.

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