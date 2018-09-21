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Глава Франции предлагает поднять вопрос о выходе ряда стран из Шенгена

Политика

«Страны, которые не хотят больше Frontex или солидарности, покинут Шенген», — заявил Эммануэль Макрон

Париж, 21 сентября 2018, 08:37 — REGNUM  Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что европейские выборы в мае 2019 года станут «битвой всех прогрессистов и всех демократов в Европе», сообщает Europe1.

Эммануэль Макрон осудил всех тех, кто говорит: «Я люблю Европу, когда она дает мне деньги, когда она позволяет процветать моим людям, когда она позволяет мне жить лучше в соседних странах, но у нас дома не должно быть ни одного мигранта, ни одного беженца».

«Страны, которые не хотят больше Frontex (Европейское агентство пограничной и береговой охраны — прим. ИА REGNUM ) или солидарности, покинут Шенген», — подчеркнул глава Франции, предлагая весной следующего года обсудить этот вопрос.

Напомним, несколько восточноевропейских стран, особенно Венгрия, выступают против миграционной политики Брюсселя, которую премьер-министр Венгрии Виктор Орбан называет «промигрантской».

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Политическая жизнь Франции
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