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СМИ узнали о возможном «аресте» Петрова и Боширова в Нидерландах

Политика

Обоих мужчин позже якобы депортировали в Россию

Амстердам, 21 сентября 2018, 08:28 — REGNUM  Ранее в Нидерландах, возможно, были арестованы двое жителей РФ Александр Петров и Руслан Боширов, которых власти Великобритании подозревают в причастности к «делу Скрипалей». Об этом пишут международная группа расследователей Bellingcat и издание The Insider со ссылкой на источники в правоохранительных органах Нидерландов.

По данным источников, обоих мужчин позже якобы депортировали в Россию. Источники не назвали никаких дат и других подробностей, а посоветовали искать подробности «истории» в более ранних публикациях СМИ.

Издание и расследовательская группа напоминают, что весной текущего года в СМИ появлялась информация о задержании двух граждан РФ в Нидерландах. По не подтвержденным данным, подозреваемые якобы направлялись в лабораторию в швейцарском городе Шпиц, специалисты которой помогают расследовать «дело Скрипалей».

Журналисты напоминают, что последней поездкой Петрова в шенгенскую зону была именно Швейцария. По их мнению, «данные факты» не означают, что Петров и Боширов были именно теми двумя арестованными в Нидерландах гражданами, но такое «совпадение по времени и месту не могло быть случайным».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 сентября Александр Петров и Руслан Боширов в интервью телеканалу RT опровергли свою причастность к «делу Скрипалей».

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