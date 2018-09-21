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Кубинский лидер провел встречу с высокопоставленным американским политиком

Политика

Стороны обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес

Вашингтон, 21 сентября 2018, 08:37 — REGNUM  Президент Кубы Мигель Диас-Канель провел встречу с американским сенатором Бобом Коркером, сообщает 21 сентября Reuters.

Коркер является председателем комитета по внешней политике, и его встреча с лидером Кубы в Гаване будет представлять особый интерес ввиду осложнения отношений между странами.

Стороны обсудят двустороннее сотрудничество, а также прочие моменты, представляющие взаимный интерес.

Напомним, данная встреча для Диас-Канеля стала первой с американскими политиками столь высокого уровня. Коркер является сенатором-республиканцем, критикующим позиции президента США Дональда Трампа.

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Куба и США
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