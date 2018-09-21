IPhone в обмен на голос: в Иракском Курдистане готовятся к выборам

Эрбиль, Ирак, , 07:53 — REGNUM Представители партии Патриотический союз Курдистана (ПСК) начали раздавать местному населению телефоны iPhone с целью привлечения голосов избирателей, сообщает 21 сентября Kurdistan.ru.

По словам члена оппозиционной партии «Движение за перемены» Халиля Саркани, ПСК выделила миллионы долларов на продвижение сына бывшего президента Ирака Джаляля Талабани Кубада Талабани.

Напомним, 30 сентября в Иракском Курдистане пройдут парламентские выборы, фаворитом гонки является Демократическая партия Курдистана, которую возглавляет Масуд Барзани. ПСК рассчитывает на второе место.

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