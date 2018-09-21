Новый список: российская «оборонка» попала под санкции США

Вашингтон, , 07:42 — REGNUM 33 должностных лица, связанных с оборонно-промышленным комплексом РФ, попали в расширенный санкционный список США. Об этом сообщили в госдепартаменте Соединённых Штатов.

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Также в чёрном списке оказался ряд российских компаний, которые США «уличили» в связях с оборонным и разведывательным секторами. Это частная военная компания «Вагнер», ООО «Оборонлогистика» и Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю. А. Гагарина (КНААПО), который среди прочего занимается производством самолётов семейства «Сухой». Включение компаний в такой список не означает автоматического введения санкций против них, однако не исключает такую возможность в будущем.

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Также ограничительные меры могут грозить в будущем и агентству интернет-исследований, Concord Management and Consulting и Concord Catering, а также целому ряду физических лиц, которых Вашингтон включил в список за связи с российской разведкой.

Отмечается, что список составлен в соответствии с положениями закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), который был принят в 2017 году. Теперь в нём находятся 72 позиции. Согласно разделу 231 CAATSA, «любое лицо, которое сознательно участвует в значительных деловых операциях с любым из этих лиц, подпадает под санкции».

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 20 сентября, США ввели новые санкции в отношении Китая. Такой шаг Вашингтон предпринял из-за закупки Пекином у Москвы десяти истребителей Су-35 и нескольких систем С-400 в конце 2017 года и начале 2018 года. Ограничительные меры затронули департамент подготовки войск и снабжения Центрального военного совета КНР и его руководителя Ли Шанфу.