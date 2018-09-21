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Больше не почетный: власти Вероны лишили гражданства Порошенко

Политика

«Решение вступает в силу немедленно»

Верона, Италия, 21 сентября 2018, 07:23 — REGNUM  Президента Украины Петра Порошенко лишили звания почетного гражданина итальянской Вероны, сообщает Sputnik Italia со ссылкой на члена городского совета Вито Коменчини.

«Решение об отмене звания почетного гражданина вступает в силу немедленно», — заявил Коменчини.

Напомним, Порошенко присвоили статус почетного гражданина Вероны в 2016 году после того, как Киев вернул Италии картины, похищенные в ноябре 2015 года из городского музея Кастельвекко и позже обнаруженные на Украине.

Однако присвоение Порошенко статуса почетного гражданина вызвало протесты со стороны жителей города и общественных организаций. Люди напомнили мэру Вероны, который был инициатором «усыновления», о многочисленных военных преступлениях Украины в Донбассе.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 картин, среди которых полотна Тинторетто, Рубенса, Мантенья и Пизанелло, были украдены в ноябре 2015 года, когда перед самым закрытием трое вооруженных грабителей проникли в городской музей Кастельвеккьо, расположенный в средневековом замке.

В мае 2016 года картины были перехвачены украинскими пограничниками на небольшом острове на реке Днестр, когда их пытались переправить в Молдавию. Общая стоимость картин составляет около $17 млн 700 тыс.

Читайте ранее в этом сюжете: Порошенко вернул Италии украденные из Вероны картины

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Политическая жизнь Италии
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