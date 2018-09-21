Эрбиль, Ирак, , 07:22 — REGNUM Премьер-министр Иракского Курдистана Нечирван Барзани провел встречу с послом Новой Зеландии в Ираке Брэдли Сауденом, сообщает 21 сентября Kurdistan.ru.

Стороны обсудили политический процесс в государстве, а также победу над ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Дипломат высоко оценил усилия Эрбиля в помощи беженцам во время борьбы с террористами. Кроме того, посол подчеркнул, что сейчас настало наиболее благоприятное время для борьбы с экстремистскими идеологиями.

Напомним, в декабре 2017 года премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади заявил о полной победе над «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), тем не менее данная информация оказалась преждевременной.

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