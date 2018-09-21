Пятница, 21 Сентября 2018 года
07:14:23 МСК

Министр спорта России прибыл в Бурятию

Политика

Бурятия и Министерство спорта РФ планируют сотрудничать в области развития физической культуры и спорта

Министр спорта России прибыл в Бурятию
Иллюстрация: Egov-buryatia.ru
Министр спорта РФ Павел Колобков (слева) и глава Бурятии Алексей Цыденов

Улан-Удэ, 21 сентября 2018, 07:13 — REGNUM  В Улан-Удэ (Бурятия) сегодня, 21 сентября, с рабочим визитом прилетел министр спорта РФ Павел Колобков.

Как сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве, министр в Бурятии примет участие в круглом столе, посвящённом реализации инфраструктурных проектов в регионах РФ с применением механизма государственно-частного партнёрства.

Павел Колобков встретится с главой Бурятии Алексеем Цыденовым. Регион и министерство спорта РФ планируют подписать соглашение о сотрудничестве в области развития физкультуры и спорта.

Сообщается также, что Колобков в Улан-Удэ проведёт совещание по вопросу строительства ледового дворца, осмотрит крупнейшие спортивные объекты региона, примет участие в церемонии открытия первой Республиканской спортивной школы по плаванию.

Напомним, 20−21 сентября в столице Бурятии проходит выездное межведомственное совещание Минспорта России и Минэкономразвития России. Его основная тема — «Инвестиционная деятельность в регионах. Инвестиции в спорт и развитие спортивной инфраструктуры». Мероприятие собрало специалистов в сфере спорта из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Татарии, Воронежской области, Башкирии, Удмуртии, Челябинской области, Алтайского края и Иркутской области.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Развитие инфраструктуры физкультуры и спорта
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить