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Дипломаты России и Афганистана обсудили мирное урегулирование

Политика

В первую очередь поготовку к переговорам в Московском формате

Москва, 21 сентября 2018, 05:56 — REGNUM  В Москве 20 сентября состоялась встреча замглавы МИД РФ Игоря Моргулова с коллегой из Афганистана, сообщает пресс-служба МИД России.

На переговорах стороны обсудили вопросы двусторонних отношений. Главным вопросом обсуждения стала подготовка очередного раунда консультаций в Московском формате для мирного урегулирования в Афганистане.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября афганская дипломатическая делегация прибыла в Москву для обсуждения с российским МИД очередного раунда Московского формата мирных переговоров по ситуации в республике. Делегацию из Афганистана возглавляет замминистра иностранных дел Хекмат Халил Карзай.

Читайте ранее в этом сюжете: Афганская делегация вылетела в Москву для обсуждения мирного договора

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