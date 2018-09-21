Дипломаты России и Афганистана обсудили мирное урегулирование

Москва, , 05:56 — REGNUM В Москве 20 сентября состоялась встреча замглавы МИД РФ Игоря Моргулова с коллегой из Афганистана, сообщает пресс-служба МИД России.

На переговорах стороны обсудили вопросы двусторонних отношений. Главным вопросом обсуждения стала подготовка очередного раунда консультаций в Московском формате для мирного урегулирования в Афганистане.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября афганская дипломатическая делегация прибыла в Москву для обсуждения с российским МИД очередного раунда Московского формата мирных переговоров по ситуации в республике. Делегацию из Афганистана возглавляет замминистра иностранных дел Хекмат Халил Карзай.

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