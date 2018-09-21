Миллиардер Блумберг раздумывает об участии в выборах президента США — 2020

Вашингтон, , 05:09 — REGNUM Экс-мэр Нью-Йорка и основатель агентства Bloomberg Майкл Блумберг рассматривает возможность выдвинуться кандидатом на президентские выборы в США в 2020 году, сообщает Fox News.

Как сообщил телеканал, Блумберг еще не принял решения относительно участия. Но если Блумберг решит избираться, то выдвигать свою кандидатуру он собирается от Демократической партии США.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля телеканал CBS cообщил о намерениях Майкла Блумберга участвовать в президентской гонке в США в 2020 году.

По словам источника телеканала, миллиардер сожалеет, что не принял участие в выборах 2016 года, где он хотел бы предотвратить победу действующего президента США Дональда Трампа. В 2016 году он даже планировал выдвинуться в качестве независимого кандидата, но вскоре отменил свое решение.

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