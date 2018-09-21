Парламент Приморья назовёт дату новых выборов губернатора 26 сентября

Владивосток, , 05:03 — REGNUM Депутаты Законодательного собрания Приморья рассмотрят вопрос о назначении даты новых выборов губернатора региона 26 сентября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ЗС ПК.

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«На 26 сентября запланировано очередное заседание Законодательного собрания. Вероятнее всего, тогда же и будет рассматриваться вопрос о дате новых выборов», — пояснили в пресс-службе.

Новые выборы должны пройти в течение трёх месяцев со дня последней даты голосования. Как озвучивалось ранее, выборы могут назначить на 16 декабря.

Как сообщило ИА REGNUM, избирательная комиссия Приморского края в четверг, 20 сентября отменила результаты выборов губернатора во втором туре, которые прошли 16 сентября.

По итогам подсчета 100% бюллетеней действующий губернатор Андрей Тарасенко набрал 49,55% голосов против 48,06% у кандидата от КПРФ Андрея Ищенко. Стороны обвинили друг друга в подтасовках и фальсификациях. В крайизбирком поступило свыше 200 жалоб на нарушения.

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