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Определена дата первого заседания нового созыва Госсобрания Якутии

Политика

Решение принял избранный 9 сентября глава республики

Якутск, 21 сентября 2018, 04:53 — REGNUM  Первое заседание новых депутатов Якутии, которые прошли в региональное Госсобрание по итогам единого дня голосования 9 сентября, состоится 25 сентября. Соответствующее постановление подписал избранный главой Якутии Айсен Николаев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Решение о дате первой сессии нового созыва было принято 20 сентября. Указ Николаев подписал, руководствуясь статьями Конституции.

Как сообщало ИА REGNUM, состав Госсобрания республики после выборов сильно обносился. Там стало меньше представителей «Единой России» и больше — депутатов от других партий. В том числе победу у партии власти в трёх одномандатных округах смогли отвоевать самовыдвиженцы — депутат гордумы Якутска, заместитель гендиректора ООО «Строительный рынок» Иван Данилов (46,25%), предприниматель Руслан Федотов (85,44%) и глава кочевой родовой общины «Тяня» Арсений Николаев (35,78%).

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Выборы депутатов Госсобрания Якутии-2018
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