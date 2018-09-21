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У российских границ засекли 37 иностранных летательных аппаратов

Политика

За неделю на перехват поднимались российские истребители поднимались 13 раз

У российских границ засекли 37 иностранных летательных аппаратов
Иллюстрация: AF.mil
Самолёты ВВС США

Москва, 21 сентября 2018, 04:18 — REGNUM  За неделю 37 иностранных летательных аппаратов замечены у российских границ, сообщили в Минобороны РФ.

За этот период российские истребители 13 раз поднимались в воздух для перехвата иностранных аппаратов. Нарушений воздушного пространства России допущено не было.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, неделю назад Минобороны РФ засекло 15 иностранных летательных аппаратов.

Читайте ранее в этом сюжете: У российских границ за неделю «отметились» 15 воздушных шпионов

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Военно-воздушные силы
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