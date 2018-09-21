У российских границ засекли 37 иностранных летательных аппаратов

Москва, , 04:18 — REGNUM За неделю 37 иностранных летательных аппаратов замечены у российских границ, сообщили в Минобороны РФ.

За этот период российские истребители 13 раз поднимались в воздух для перехвата иностранных аппаратов. Нарушений воздушного пространства России допущено не было.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, неделю назад Минобороны РФ засекло 15 иностранных летательных аппаратов.

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