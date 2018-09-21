Москва предложила Вашингтону возобновить формат «ближневосточного квартета»

Нью-Йорк, США, , 03:39 — REGNUM Возобновление работы «ближневосточного квартета» необходимо для урегулирования ситуации на Ближнем Востоке, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Комментируя обострение ближневосточных противоречий, которое происходит, в частности, из-за нынешней американской политики, российский дипломат призвал возобновить сотрудничество в формате так называемого ближневосточного квартета.

«В этой связи остается актуальной наша инициатива об организации в Москве личной встречи палестинского и израильского лидеров», — сказал Небензя.

Напомним, группа «ближневосточный квартет» была создана в 2002 году в Мадриде тогдашним испанским премьер-министром Хосе Мария Аснаром. Субъекты, составляющие «квартет» — это Россия, США, Европейский союз и ООН. Группа была создана для урегулирования арабо-израильского конфликта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Небензя заявил, что американская политика на Ближнем Востоке ведет к плохим результатам и нужно менять ее.

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