Азаров: большая часть Украины ненавидит Порошенко

Москва, , 04:10 — REGNUM Действующий президент Петр Порошенко не способен выиграть честные выборы, считает бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. Он стал гостем программы «Большая игра» на Первом канале 20 сентября.

«Подавляющее большинство населения его просто ненавидит. Даже при подобии честных выборов у него шансов никаких нет. Именно поэтому он сказал, что Украина должна быть готова к силовому решению ситуации на Донбассе. Поэтому он сказал, что «любой критик меня — это агент Кремля», — заявил Азаров.

Он отметил, что Порошенко доверяют всего 4% населения страны.

Напомним, 20 сентября Петр Порошенко выступил с посланием в Верховной раде, где заявил об отказе страны от внеблокового статуса и курсе на вступление в НАТО и Европейский союз.