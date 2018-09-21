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Азаров: большая часть Украины ненавидит Порошенко

Политика

Даже при подобии честных выборов у Порошенко шансов на победу нет

Москва, 21 сентября 2018, 04:10 — REGNUM  Действующий президент Петр Порошенко не способен выиграть честные выборы, считает бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. Он стал гостем программы «Большая игра» на Первом канале 20 сентября.

«Подавляющее большинство населения его просто ненавидит. Даже при подобии честных выборов у него шансов никаких нет. Именно поэтому он сказал, что Украина должна быть готова к силовому решению ситуации на Донбассе. Поэтому он сказал, что «любой критик меня — это агент Кремля», — заявил Азаров.

Он отметил, что Порошенко доверяют всего 4% населения страны.

Напомним, 20 сентября Петр Порошенко выступил с посланием в Верховной раде, где заявил об отказе страны от внеблокового статуса и курсе на вступление в НАТО и Европейский союз.

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