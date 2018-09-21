Угрозы, сговор с олигархами и контроль ТВ — черты кампании Порошенко

Москва, , 04:08 — REGNUM Выборы президента на Украине уже сейчас нельзя назвать честными из-за действий Петра Порошенко, считает украинский политолог Михаил Погребинский. Он выступил 20 сентября в программе «Большая игра» на Первом канале.

«Президент выбрал мишенью атаки всех своих противников, которые занимают критическую позицию по отношению к нему. Как справа, так и слева. Он фактически угрожал им. Часть приходит на какие-то каналы — пообещал эти каналы закрыть», — рассказал ситуацию Погребинский.

Сейчас, по словам эксперта, нависла угроза над двумя каналами, которые последовательно критикуют политику президента. И уже началась атака на них.

«В отношении оппонентов он тоже выступает с угрозами. И эти оппоненты будут в тяжелом положении во время избирательной кампании. Например те, кто работает с Тимошенко, которая имеет сегодня максимальный рейтинг, не допускаются сегодня ни на какие каналы, которые контролирует президент», — сообщил политолог.

Погребинский отметил как пример «свободы слова», что большинство телевизионных каналов либо являются подконтрольными администрации президента, либо с олигархами, которые контролируют ТВ, президент договаривается, и неугодные туда не допускаются.

«Говорить о честных выборах невозможно уже сейчас», — сделал вывод гость программы.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября президент Украины Петр Порошенко выступил в Верховной раде, объявив отказ страны от внеблокового статуса, курс на НАТО и ЕС, а также сделав ряд других заявлений — про армию, язык, автокефалию и социально-экономическому положению граждан.