Москва, , 04:04 — REGNUM Давление, которое оказывалось на руководство Украины в 2013—2014 годах со стороны США, вынудило премьер-министра Николая Азарова уйти в отставку. Об этом 20 сентября рассказал сам Азаров в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

«Есть запись беседы моей, как премьер-министра, с заместителем Госсекретаря США Викторией Нуланд. В беседе она настаивала достаточно категорично, чтобы мы расформировали правительство и включили туда Яценюка, еще ряд фамилий, в состав правительства так называемого национального единства. Я ей ответил, что мое правительство получило вотум доверия в парламенте и пользуется поддержкой парламента. Она говорит: это никакого значения не имеет. Это вынудило меня сказать, может быть, невежливо, что какое ваше, собственно говоря, дело, какое будет у нас правительство. Аналогичную позицию занимал господин Байден (тогда — вице-президент США, — прим. ИА REGNUM ) в беседах с нашим президентом (Виктором Януковичем, — прим. ИА REGNUM ). И вот такой нажим и привел к тому, что я 28 января был вынужден подать в отставку, чтобы избежать кровопролития», — сообщил бывший глава правительства Украины.

Отметим, США последовательно и бездоказательно критикуют Россию за вмешательство в их выборы 2016 года. В сентябре президент Дональд Трамп подписал указ об ответственности за подобные действия, предусматривающий односторонние санкции. Критика вмешательства США во внутреннюю политику других стран, как правило, имеющая многочисленные подтверждения, остается без ответа.